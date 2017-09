Câmera flagra momento em que carro colide com poste e pega fogo

Através de imagens cedidas por comerciantes da região onde na madrugada de hoje (27) na Avenida Mato Grosso um veiculo colidiu com um poste e se incendiou. As imagens revelaram que veículo estava em alta velocidade e ao derrapar na pista colidiu com o poste. Já está descartada pela polícia perseguição ao veículo.

Com o impacto o carro pegou fogo, populares ainda tentaram tirar as vítimas mas devido ao aumento rápido do fogo não foi possível. As vítimas morreram carbonizadas. O Bombeiro foi acionado e controlou o fogo e usou um desencarcerador para retirar as vítimas.

O poste de energia caiu devido ao impacto, mas foi substituído pela energisa.

Está sendo investigo pelas equipes da 1º delegacia de Polícia Civil que recolheram as imagens para apurar as devidas causas do acidente.

Comentários