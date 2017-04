Caminhada pela Paz: Mulher Brasileira será realizada nesta sexta-feira 28 de abril

De acordo com a juíza Jacqueline Machado, titular da Vara de Medidas Protetivas na Capital e Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, alguns dados sobre a violência contra a mulher são alarmantes. No Brasil, uma mulher morre a cada 90 minutos vítima de feminicídio, 52% das mulheres vítimas não fazem denúncia e sofrem caladas e MS é o quinto estado brasileiro em taxa de feminicídio, segundo pesquisa do Instituto Datafolha.

“1,4 milhão de mulheres foram vítimas de espancamento ou estrangulamento no Brasil em 2016. A cada uma hora e meia, uma mulher é vitimada pela pessoa que deveria protegê-la. A cada 11 minutos, uma mulher é espancada no Brasil, país em que um terço das mulheres já foi vítima de algum tipo de violência”, revelou a juíza.

A Campanha Mulher Brasileira é projeto inédito no Brasil e tem projetos em andamento como o “Mãos emPENHAdas contra a violência”, que propõe a capacitação de profissionais da área da beleza para que sejam agentes multiplicadores de informação no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, identificando e orientando as clientes de como combater e denunciar os abusos. Os estabelecimentos que aderirem ao projeto terão um Selo de Parceria para identificar sua participação.

Diante dessa realidade tão trsite de violência sofrida pela mulher, autoridades e personalidades de todas as áreas estão engajados e demonstrando seu apoio ao Projeto “Vem pra Rua Mulher Brasileira”, dentre elas a representante oficial da ONU Mulheres no Brasil e Conesul, Nadine Gasman; o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad; o presidente da OABMS, Mansour Elias Karmouche; a Defensora Pública Edimeiry Brochura Festi, a Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres Luciana Azambuja; a Subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres de Campo Grande, Carla Stephanini.

São também parceiros nessa causa os cantores Luan Santana, Paula Mattos, Gabriel Sater e a dupla Matheus e Kauan, o ator Blota Filho, Ministério Público Federal, O Boticário, Quem disse Berenice, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 24ª Região, o Corpo de Bombeiros de MS, Alfa Financeira, o Conselho Regional de Odontologia (CRM/MS), Cassems, Instituto Patricia Galvão, Instituto Avon, Portal Compromisso e Atitude, administração do Centro Integrado de Justiça e do Fórum de Campo Grande, Secretarias Municipais de Assistência Social e de Educação; Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de MS (Sejusp), Tribunal de Contas do Estado, Uniderp, UFMS, UCDB, NEVID e Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, MP 47ª Promotoria, ICF – Internacional Coach Federation – Chapter MS, Delegacia Geral da Polícia Civil, Agetran, Assembleia Legislativa, Assomasul, Constelação Sistêmica Familiar – IAP, Casa da Mulher Brasileira, Fórum de Cultura de Campo Grande, Rádio Capital e TVE.

A mobilização está movimentando a Capital. Instituições como a Fiems, a Polícia Militar de MS e o MPF estão publicando em seus sites notas de apoio e divulgação à causa. Na semana passada, a juíza Liliana de Oliveira Monteiro esteve no Centro de Eventos Albano Franco, a convite do Comandante-Geral da Polícia Militar de MS, em busca de apoio para a Caminhada da Paz. A juíza Jacqueline aproveitou o lançamento do livro do Des. Rêmolo Letteriello, há alguns dias, para angariar mais apoio de personalidades do meio jurídico.

E mais: durante toda a semana, o programa Capital Meio Dia trará uma personalidade para abordar o tema violência contra a mulher. Nesta segunda, a entrevistada foi juíza Liliana Monteiro. As próximas serão Luciana Azambuja, Carla Stephanini e a juíza Jacqueline Machado.

Ressalte-se que o Poder Judiciário estará engajado durante todo o ano de 2017, na Campanha Mulher Brasileira, que faz parte da mobilização nacional “Justiça pela Paz em Casa”, idealizada pela presidente do STF e do CNJ, Ministra Cármen Lúcia.

Assim, o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, conclamou todo o Poder Judiciário, instituições e sociedade para propagar a cultura da paz dentro de casa e conta com a participação de todos para mudar a realidade que vitima mulheres todos os dias. Vem pra rua você também e mostre que você se importa com as mulheres vítimas de violência. Participe da caminhada.

Importante lembrar que a Campanha Mulher Brasileira, realizada em todo o Estado desde o dia 6 de fevereiro, resultará em diferentes ações, sendo a caminha uma das muitas a serem executadas pelo Poder Judiciário, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.