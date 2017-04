Caminhão avança preferencial e colide com motociclista

Caminhão carregado de eucalipto invadiu preferencial e acabou colidindo com um motociclista que conduzia uma moto Honda Biz. O acidente aconteceu na rotatória no cruzamento com as avenidas Aracruz com Marquês de Leão, no bairro Novos Estados, na Capital

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, Rodolfo Santos de Goes, de 30 anos, que conduzia a motocicleta pela Aracruz quando teve o veículo arrastado por cinco metros. Pois o condutor do caminhão identificado como Luiz Fernando Souza, de 32 anos, não respeitou a preferencial quando seguia pela Avenida Marquês de Leão.

Apesar da gravidade do acidente, o motociclista teve apenas ferimentos leves, como luxações e foi encaminhado para a UPA do Coronel Antonino, consciente e orientado.

