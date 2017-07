Caminhão da Águas Guariroba tomba ao ser fechado por motociclista

Ao ser fechado por um motociclista ao fazer a rotatória na Avenida Interlagos, em Campo Grande, um caminhão abastecido com água, da empresa Águas Guariroba tombou na pista e houve derramamento de óleo, que foi controlado pelos próprios funcionário que estavam no veículo.

Um dos funcionários que estava no veículo relatou que a equipe da Águas Guariroba seguia pela Avenida Interlagos e um motociclista que estava à direita do caminhão e ao fazer a rotatória para continuar seguindo na avenida o motociclista teria entrado na frente do caminhão.

Para que a colisão fosse evitada com a moto, o motorista do caminhão freou e puxou a direção momento e que o caminhão começou a tombar na pista. Com o tombamento um pequeno buraco foi feito na via e houve derramamento de óleo, que foi contido pelos funcionários.

Os ocupantes tiveram apenas ferimentos leves e não precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Parte da rotatória foi interditada, mas não causou congestionamento no trânsito.

