Caminhão de Campo Grande é apreendido com 400 Kg de Droga em SP

Durante operação da PF foi apreendido aproximadamente 40 Kg de cocaína, na madrugada de hoje. A apreensão ocorreu na cidade de Limeira/SP.

Informações do G1/Piracicaba a droga estava escondida num fundo falso do caminhão de placas de Campo Grande/MS. Foram apreendidos também cerca de R$ 100 mil reais.

Só foi possível retirar o entorpecente com a ajuda dos bombeiros que cortaram a carroceria do caminhão e retirar a droga que estava no fundo falso do veículo.

O motorista de 35 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de Drogas.

