Caminhoneiros iniciam protesto na BR-163 e congestionamento chega a 10 km

O protesto dos caminhoneiros que ocorre na BR-163, já causa 10 quilômetros de congestionamento no anel viário. Marcada para às 7h, a manifestação que começou tímida às 08h desta terça-feira (17), reúne vários caminhões que estão parados no acostamento da rodovia, na entrada de Campo Grande. A manifestação é para aumentar o preço do frete.

Apenas carros de passeio, cargas vivas e ambulâncias estão sendo liberados pelos manifestantes. Segundo o caminhoneiro Valcir Francisco, já são 10 quilômetros de fila e a manifestação deve encerrar às 18h.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e CCR MS Via, estão no local monitorando o protesto. Conforme a assessoria de imprensa do Setlog (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de MS), o acostamento dos dois lados da rodovia está ocupado por caminhões.

Protesto – A categoria pede o destravamento do projeto de Lei 528/2015 que cria a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Eles protestam pela falta de reajuste do preço dos fretes que estão defasados há cinco anos.

A paralisação começou nesta segunda-feira (16) em Rondonópolis (MT). Além da pauta principal, os empresários do ramo lutam pela redução no preço dos combustíveis e do pedágio; controle da indústria da multa e redução da carga tributária.

Fonte: Campo Grande News

Comentários