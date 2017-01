Caminhoneiros liberam rodovias de MS, mas retomam protestos à tarde

Caminhoneiros liberaram por volta das 11h30 os dois pontos de protesto em rodovias do Estado. Os caminhões que ficaram a manhã parados nas BRs 262 e a 163, em Campo Grande, já foram liberados para seguir viagem.

Hoje é o segundo dia de protesto de caminhoneiros em Mato Grosso do Sul, e as rodovias devem ser bloqueadas novamente por volta das 13h. As interdições ocorrem no km 466 da BR-163 na saída para Cuianá e no km 323 da BR 262, na saída para Três Lagoas.

Assim como ontem, apenas carros de passeio, cargas vivas e ambulâncias estão sendo liberadas pelos caminhoneiros. No local, tem três viaturas da PRF (Polícia Rodoviária Federal) monitorando a manifestação.

O Setlog (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de MS) montou um estande para os caminhoneiros, oferecendo água e entrega de panfletos para os motoristas que trafegam pela rodovia.

À tarde, o protesto deve seguir até às 18 horas.

