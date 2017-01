Campanha contra mosquito Aedes espera parceria de 6 mil empresas

Várias empresas já confirmaram participação no projeto

Começa amanhã campanha oficial entre empresas da Capital contra o mosquito Aedes aegypti. O lançamento da campanha “Liga Antimosquito” foi oficializado hoje com a participação do prefeito Marcos Trad (PSD) e representantes da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG). A expectativa é que mais de 6 mil empresas atuem em conjunto.

Com o apoio da prefeitura e da rede de supermercados Comper, a ação tem como foco conscientização e limpeza dos espaços comerciais para depois chegar na comunidade. Local onde existe o foco do mosquito que causa doenças como dengue, zica e chikungunya. O objetivo do projeto é impactar as empresas associadas a ACICG, incentivando os comerciantes e empresários a organizar internamente ações para combater o mosquito e diminuir os casos de doenças.

Segundo dados da Secretaria do Estado de Saúde, no ano passado a cidade registrou mais de 29 mil notificações de doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. O secretário de saúde, Marcelo Vilela, acredita que a campanha é estratégica e complementa as ações já feitas pelos agentes de saúde e por carros fumacês. “A cultura da prevenção requer estratégias” afirma.

Para o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, é necessário que todos se envolvam e monitorem suas regiões com o apoio das empresas, para que haja um grande sucesso na campanha. “A ação não custa nada, o que custa é apenas levantar da cadeira e fazer algo” comenta.

O prefeito Marcos Trad (PSD) citou os trabalhos que vem sendo feitos para prevenção do mosquito, mas reforçou a importância da conscientização não apenas da população, mas dos centros comerciais que são influência na cidade. “Ou somos um corpo com a cidade, ou vamos falecer lentamente”, afirma.

A CAMPANHA

Cada empresa que quiser participar do projeto deverá se cadastrar no site www.acicg.com.br, realizar o download do material de apoio para divulgação, que são adesivos pequenos, dardos, folhetos, camisetas, adesivos de carro ou loja além da música tema do projeto. O material também pode ser padronizado com a própria logomarca de cada empresa.

Cada empresa além de fazer a divulgação da campanha, deverá escolher um bairro e com a ajuda da prefeitura realizar a ação de limpeza em escolas, praças e parques. A empresa que se destacar na campanha receberá um certificado de reconhecimento. Toda ação e conscientização será divulgada também pelo Facebook.

Várias campanhas já estão apoiando o projeto, além de empresários e secretários o evento que oficializou a campanha na manhã de hoje contou com a presença do senador Pedro Chaves (PSC) e do Reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Marcelo Turine. A associação tem a expectativa de contar com mais de 6 mil empresas conveniadas entre micro e grandes empresas para que a campanha venha a ser um sucesso e eliminar com êxito o foco do mosquito.

Fonte: Correio do Estado

