Campanha da Rádio Difusora arrecada dinheiro para reversão de colostomia

Após uma campanha da Super Rádio Difusora que mobilizou moradores de Campo Grande- MS em prol de uma cirurgia de reversão de colostomia a emissora conseguiu arrecadar R$ 3,500 para a compra de um GRAMPEADOR INTESTINAL para a realização da cirurgia.

Sr. Antônio Medina, procurou a redação do Jornal Boca do Povo que tem seu programa na Super Rádio Difusora para denunciar a negligência do SUS. Pois já estava a 11 meses lutando para uma reversão de colostomia. Um absurdo uma pessoa que havia se curado de um câncer não conseguia realizar a cirurgia. Vários contatos foram feitos com o secretário de saúde de Campo Grande, contudo sem sucesso pois o grampeador para realizar a reversão de colostomia não havia sido adquirido.

Mediante a gravidade do caso a Super Rádio Difusora fez uma campanha hoje (12) para arrecadar o valor de R$ 3,500 para a compra do grampeador. Junto com a população campo-grandense que acolheu a luta, foi alcançado o valor exato. Agora seu Medina finalmente irá fazer a cirurgia e deixar para traz esta luta.

Agradecemos a todos os campo-grandenses pela acolhida nesta luta.

