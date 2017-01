Campanha de combate à dengue começa com palestra de conscientização

Começa nesta sexta-feira (13), a campanha de combate à dengue realizada pela Águas Guariroba, concessionária de água e esgoto de Campo Grande. Cerca de 330 colaboradores participaram de palestra que marcou o lançamento do projeto.

O objetivo da campanha é destacar a importância de acabar com focos que podem ser criadouros do mosquito Aedes Aegypt. A divulgação será feita nas contas de água, adesivos, folhetos informativos, anúncios em ônibus e pela imprensa. Blitz nas ruas e mutirões de limpeza em bairros da cidade estão previstos.

Os funcionários da concessionária participaram de uma palestra com o técnico em Saneamento Ambiental, Geremias Ferreira Mendes, da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública). “A informação é fundamental para o controle, sem conscientização nunca vamos derrotar esse que pode ser considerado um inimigo público. E ainda há muito trabalho a ser feito”, explicou o técnico.

Conforme Geremias, Campo Grande está em estado de alerta, com risco de uma nova epidemia. “Por onde nós andamos, encontramos lixo, caixas d’água sem tampas e recipientes que podem se tornar criadouros do mosquito”, apontou.

Segundo dados da Sesau, 86,2% das casas visitadas até dezembro de 2016 tinham focos do mosquito, bem como 6% dos imóveis comerciais e 4,3% dos terrenos baldios.

A campanha é realizada no verão devido ao número de incidência de doenças transmitidas pelo mosquito da dengue aumentar com as chuvas do período. Em 2016, 29 mil notificações foram feitas pela Prefeitura de Campo Grande, sendo que mais de 28 mil foram de dengue, enquanto 243 casos de febre chikungunya foram diagnosticados e 260 relacionadas ao zika Vírus.

Fonte; Campo Grande News

Comentários