Campo Grande comemora 118 anos com entrega de obras esperadas há vários anos pela população

A Prefeitura de Campo Grande realiza neste mês de agosto, aproximadamente, 200 eventos em comemoração ao aniversário de 118 anos da Capital, presenteando o campo-grandense com a inauguração, início e retomada de diversas obras.

Os 31 dias de comemoração mobilizaram todas as secretarias da prefeitura, abrilhantando a festa com obras esperadas há vários anos pela população. Destaque para o sonhado asfalto do Nova Lima, fim do congestionamento, com o reordenamento do trânsito no cruzamento da Mato Grosso com a Via Parque, e a entrega do Centro de Educação Infantil do Tijuca.

“O asfalto é uma bênção. Nosso bairro vai ficar ainda melhor do que já é”, comemorou a moradora do Nova Lima há 38 anos, Aparecida Santana Vilela, 65 anos. Ela fez questão de abraçar o prefeito por conta da realização do sonho dos moradores, que nesta primeira etapa receberão 20,7 quilômetros de pavimentação, melhorando o acesso a outros conjuntos habitacionais: Oscar Salazar, José Tavares e Tarsila do Amaral.

O mês também foi de festa para Antônio Borges, que comemora o fato de ter onde deixar o filho de quatro anos para que ele e a esposa trabalhem. Com lágrima nos olhos, eles explicaram o porquê da emoção.

“Estamos muito felizes porque esse Ceinf é um benefício não apenas para nós, mas para toda a comunidade e quase não acreditamos quando vimos a prefeitura retomar a obra neste primeiro semestre do ano”, destacou Antônio Borges.

A obra estava interrompida desde 2012 e foi retomada pelo prefeito Marquinhos Trad já no primeiro semestre deste ano. Logo que assumiu a administração da Capital, o prefeito e a secretária de Educação, Ilza Mateus, foram até Brasília para destravar os recursos que garantiram a conclusão desta obra, que já estava com 84% do serviço concluído.

Os dias também ficaram muito menos estressantes para quem passa diariamente pela rotatória da Mato Grosso com a Via Parque. A rotatória, reordenada, com novo tamanho, semáforo e novas pistas resolveram uma dor de cabeça antiga dos 35 mil motoristas que passam todos os dias pelo cruzamento. Com as mudanças, os motoristas que levavam de 10 a 15 minutos para cruzar as duas avenidas, para percorrer um trecho de 600m a 1 km, vão levar de três a cinco minutos para percorrer o mesmo trecho.

Entre as obras retomadas, a população pode comemorar a Unidade Básica de Saúde da Família do Oliveira e da Vila Cox. Além disso, a prefeitura assina ordem de serviço para construção da UBSF Drª Eleonora Moura (Silva Regina), Bonança, Dr. Walfrido Ferreira Azambuja (Alves Pereira) e Dr. Elias Nasser Neto (José Abrão).

Ainda dentro da área de saúde, a prefeitura revitaliza a Unidade Básica de Saúde Dr. Jair Garcia de Freitas (26 de Agosto), entrega a Unidade Básica de Saúde Engenheiro Arthur Hokama, mais conhecida como Dona Neta, e inaugurou a Central de Regulação do Samu 192.

A obra de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Vicente Fragelli, no Bairro Cidade Morena, por exemplo, vai garantir um aumento de ao menos 70% no número de atendimentos.

“Assumimos a administração com inúmeros problemas na área da saúde, a começar pelas dívidas com os hospitais e fornecedores. Somente para a Santa Casa a prefeitura estava devendo mais de R$ 22 milhões, sem contar os outros hospitais como (Hospital) Universitário, por exemplo. Enfrentamos outros problemas de gestão que se refletiram no desabastecimento da rede, tanto de insumos, como medicamentos.

Mesmo diante de todo esse cenário, nós tomamos atitudes para reverter esse quadro e hoje estamos conseguindo avançar. A ampliação desta unidade não vai resolver totalmente o problema de saúde desta região, mas vai dar mais condições para que os servidores possam trabalhar e para que a população seja melhor assistida”, disse o prefeito Marquinhos Trad.

A população também recebeu um Centro de Treinamento Esportivo, para atender as modalidades de voleibol, basquetebol, lutas e esportes aquáticos, e pôde desfrutar de uma série de eventos culturais em alusão ao aniversário, incluindo o Meu Bairro é Show, que oferece música e teatro, com participação de artistas de todas as regiões da Capital.

FONTE: EDIÇÃO DA BOCA DO POVO Nº 876

Comentários