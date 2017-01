Campo Grande lugar de Placas, em vez de obras concluídas

Na Cidade de Campo Grande existem pelo menos 81 obras que ficaram apenas nas placas, diante da administração municipal dos últimos cinco anos. Foi realizado uma apuração e constatou que deixaram de ser investidas R$ 130 milhões na conclusão de prédios, ruas e outras melhorias.

Os empreendimentos na sua maioria abandonados, sendo abrigados por mendigos, usuários de drogas, tomadas por mato e intensificando os riscos à saúde e a segurança publica. Empreendimentos estes que deveriam abrigar unidades de saúde e escolas

Esses empreendimentos inacabados estão representando transtorno à população. Anunciado em 2016, último ano de gestão do ex-prefeito Alcides Bernal (PP), o pacote de R$ 22 milhões, em recursos próprios, para pavimentação de dez vias da Capital foi abandonado.

Obras que não foram concluídas ou pior nem saíram do papel, As únicas iniciadas foram paralisados no começo da disputa eleitoral, em setembro do ano passado.

