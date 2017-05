“Campo Grande receberá grandes benefícios com o projeto Reviva Centro” diz vereador sobre a assinatura do contrato

Na manhã de sexta-feira (12), o prefeito Marcos Trad (PSD) esteve em Brasília junto com os vereadores Odilon de Oliveira (PDT), João César Matogrosso (PSDB) e Papy (SD) para assinar o contrato de financiamento para obras do Reviva Centro de cerca de R$ 175 milhões, com o Banco de Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Outras autoridades estiveram presentes como o representante do Banco do Brasil, Hugo Timoran, o especialista em Desenvolvimento Urbano do BID, Jason Hobbs e o senador Pedro Chaves (PSC/MS).

Para o vereador Odilon, essa parceria trará grandes benefícios para Campo Grande. “Para se ter uma ideia, a licitação vai ser a nível internacional. Acredito eu que será um dos maiores do Brasil” enaltece. Ainda complementa: “Graças ao Prefeito e ao Senador que trouxe de volta um projeto que a ‘gente’ considerava quase como morto”.

Sobre a fiscalização das obras, o vereador ainda pontua que a Câmara dos Vereadores acompanhará desde o processo licitatório até o desenvolvimento das obras.

Obras – O programa prevê a revitalização do Centro de Campo Grande, a partir do embutimento da fiação, ampliação das calçadas, criações de áreas de lazer e reordenamento do trânsito no entorno da Rua 14 de Julho.

O embutimento da fiação – passa a ser subterrânea – será o marco inicial das obras. A primeira etapa contemplará o trecho da Rua 14 de Julho entre a Rua 7 de setembro e a Avenida Mato Grosso.

Entre os principais pontos do projeto, está prevista a redução no tráfego de veículos para duas faixas e a retirada da circulação de ônibus pela rua, além do retorno do relógio histórico para a esquina da 14 com a Afonso Pena. A medida possibilitará ampliar as calçadas de 3 para 4,2 metros, com recuos para embarque e desembarque de passageiros e cargas.

Serão implantadas também áreas de descanso com bancos, árvores e painéis que garantirão o conforto de pedestres contra as altas temperaturas.

