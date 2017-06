Campo Grande se torna corredor do tráfico para outros Países

Traficantes estão usando Campo Grande como corredor do tráfico de cocaína com destino a outros países. Nos últimos meses foram registrados vários casos. Situação com está é presenciada também no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Pois é a principal porta de saída para pequenos volumes do entorpecentes para o exterior e onde diariamente ocorrem apreensões.

A Policia Federal e a Denar, na noite do dia 30/05 realizaram uma operação em conjunto que culminou com a prisão de um turco de 35 anos que tentava chegar a Campo Grande com 1,9 quilo de cocaína. O flagrante aconteceu no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da BR-262, no município de Terenos.

Um comerciante boliviano, 39 anos foi detido no dia 22/05 pela PF transportando 3,100 quilos de cocaína, que estavam escondidos num fundo falso uma mala, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Pelo transporte da droga da Bolívia até São Paulo, o homem receberia dois mil dólares, prometidos por um amigo de um amigo.

Contudo três dias depois a PF prendeu uma boliviana de 41 anos que tentava embarcar no aeroporto com três quilos de cocaína.

