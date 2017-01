Candidato à presidência da Câmara busca apoio de Rose e Marquinhos

Jovair Arantes (PTB-GO) estará em Campo Grande para se reunir com a governadora em exercício e o prefeito da Capital

O candidato à presidência da Câmara Federal, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO) estará em Campo Grande para se reunir com a governadora em exercício, Rose Modesto (PSDB), e com o prefeito Marquinhos Trad (PSD), na tarde desta quarta-feira (11). A visita faz parte da estratégia do deputado petebista em busca de votos para sua candidatura.

Líder do PTB há dez anos, Jovair se reúne com Rose Modesto às 14h30, na sala de reunião da Governadoria. Em seguida, ele vai até o Paço Municipal se encontrar com Marquinhos Trad, às 15h30. Ao fim da reunião, o parlamentar concederá entrevista coletiva, às 16h30, na prefeitura.

Na chegada à Capital, o deputado será recepcionado por seus correligionários Nelson Trad Filho, presidente do PTB estadual, que estará acompanhado do vereador Otávio Trad e do tesoureiro Adilson Souza Rodrigues. Segundo o comitê local do partido, Jovair deve chegar às 13h30, no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Candidatura – Jovair Arantes lançou oficialmente sua candidatura nesta terça-feira (10), na Câmara dos Deputados, em um evento que contou com as presenças de deputados e representantes de 10 partidos, entre eles o PSDB de Rose e o PSD de Trad. A eleição para definir a mesa diretora da casa de leis acontece no dia 2 de fevereiro.

Entre as propostas defendidas pelo parlamentar, está o resgate da força e do protagonismo da Câmara, com ênfase na independência do Poder Legislativo.

Para tornar mais democráticas as relatorias de propostas em análise na Câmara, o líder do PTB também pretende abrir espaços a todos os deputados por meio de rodízio.

Fonte: Campo Grande News

