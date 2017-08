Cantor Zedu se apresenta na feira central de Campo Grande/MS

O Cantor e Compositor de ZeDu, traz toda a sua musicalidade para esta apresentação na Feira Central neste domingo às 20 horas, incluindo as canções que falam de Campo Grande, sua grande paixão.

Neste Show, Zedu apresenta composições de sua autoria e clássicos do cancioneiro de Mato Grosso do Sul, numa mistura saborosa com a música popular brasileira. Destaque para as músicas de sua autoria “Manoel menino de Barros” em homenagem ao poeta Manoel de Barros, Fases e Luas – também clipe da TV Morena, Alma Guarani, parceria com Bosco Martins; e aos Clássicos “Mercedita” e “Tocando em Frente”.

ZeDu, já percorreu os palcos em diversos trabalhos. O compositor musicou peças de Teatro, infantis e adultos, e ainda compôs trilhas para televisão e publicidade.

Entre outras atividades, ZeDu apresenta o programa Nossa Música é Assim, todo o sábado às 11h na Educativa FM, 104,7..

José Eduardo Gallindo Novo – ZeDu

zedunovo@gmail.com 67 99696 7709

