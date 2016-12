Apesar do caos que vive Campo Grande, Marquinhos Trad assume com otimismo

O Primeiro “pacote” de dívidas da Prefeitura deixado por Alcides Bernal passa dos R$ 240 milhões. Contudo estão contabilizadas as despesas de custeio e obrigações em atraso, com a folha do funcionalismo público de dezembro e parte do 13º salário, fornecedores de produtos e serviços essenciais, encargos previdenciários e outros compromissos.

Mas se juntarmos as demandas essenciais como à falta de manutenção das ruas e vicinais e pendencias diversas, entre as quais a quitação salarial dos contratados da Omep e Seleta, o prefeito Bernal (PP) entregará a prefeitura ao sucessor Marquinhos Trad com dívida de mais de R$ 400 milhões em contas atrasadas e um déficit mensal que passa dos R$ 25 milhões.

O prefeito eleito Marquinhos Trad recebe a máquina administrativa sem dinheiro e visivelmente destroçada, quebrada em total desorganização orçamentária. Isto é verificado na inadimplência nas execuções financeiras, impossibilidade de celebrar convênios para receber e aplicar recursos federais.

Enquanto Marquinhos anunciava que tomará providências para impedir que a cidade sofra mais esse prejuízo, tendo em vista o caráter essencial do trabalho da Solurb, Bernal se desculpava explicando que só agora, na última semana de governo, recebeu o relatório da Procuradoria-Geral do Município recomendando a suspensão do contrato por suspeita de fraude.

Marquinhos Trad, salienta que o importante não é desanimar e sim seguir adiante, buscando as soluções para todos os problemas e pendências, de acordo com as prioridades, entre elas a preparação do ano letivo, a restauração viária, a manutenção urbana, a recomposição gradual e dinâmica dos serviços de saúde e o saneamento financeiro.

Comentários