Capital recebe clínica tecnológica para empresas do varejo da moda

Nesta terça-feira, 26 de setembro, o Sebrae/MS realiza em Campo Grande a Clínica Tecnológica Personal Stylist: vendendo consultoria de moda, que acontece às 18h30, na sede da instituição na capital (Av. Mato Grosso, 1661 – Centro).

A capacitação vai auxiliar empresários do varejo da moda a orientar seus clientes na definição de sua imagem, por meio do planejamento de vestuário e acessórios, criando um estilo personalizado para eles e selecionando looks que se encaixem e atendam às suas necessidades.

Os participantes aprenderão a contornar objeções do cliente e a analisar seu estilo, identificando o biótipo, o perfil, as preferências, entre outros. Além disso, a clínica ensina a valorizar as peças que o empresário possui em sua loja.

O investimento é de R$ 60. Para se inscrever, procure o Sebrae em Campo Grande, ligue 0800 570 0800 ou inscreva-se diretamente em nosso Portal de Atendimento.

