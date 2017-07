Capivaras ‘saem para passear no shopping’ e causam transtorno no trânsito de Dourados

Um grupo de capivaras que vivem no lago do Parque Alnulpho Fioravante em Dourados aproveitaram que vivem livres e atravessaram a via até alcançar o gramado do Shopping Avenida Center.

O fato aconteceu por volta das 23h da última sexta-feira e foi filmado por um internauta. Esta não foi a primeira vez que capivaras saem do parque em “busca de aventura” nas ruas asfaltadas causando transtorno no trânsito e correndo o risco de serem atropeladas.

O problema é que as capivaras estão infectadas de carrapatos e por onde andam deixam os parasitas principalmente nos gramados. Elas saem tranquilamente do Parque Anulpho Fioravante pelo alambrado arrombado ou mesmo pelo portão que sempre fica aberto.

As capivaras fora introduzidas no parque localizado em frente ao Shopping Center de Dourados há quase trinta anos por um policial já falecido as capivaras se multiplicaram.

Atualmente são centenas delas que vivem naturalmente no parque, mas vem causando sérios transtornos já que os animais durante a noite atravessam o asfalto e chegam até o shopping.

Uma mulher que estava numa motocicleta morreu depois de atropelar uma delas. Os carrapatos que parasitam os corpos das capivaras também são um problema para a população do entorno do lago e para os usuários do parque.

Comentários