Caravana da Saúde 2017 em nova roupagem

Caravana da Saúde está sendo remodelada e promete vir a todo vapor para os atendimentos a população sul-mato-grossense em 2017. Reinaldo Azambuja relatou que outras demandas entram na assistência à saúde para diminuir ainda mais a “fila da vergonha”.

O Governado afirmou que devido a importância de uma consulta médica para quem está desemparado. O projeto “Caravana da Saúde” será remodelado pelas equipes técnicas da Secretaria Estadual de saúde. Objetivo principal continua o mesmo de levar mais atendimento à população e atendendo as demandas dos moradores do Estado, com novas ações nas regiões polo.

“Vamos fazer, por exemplo, atendimentos vasculares. Pessoas que têm problema de varizes que comprometem a mobilidade. Também atender crianças com problema de visão. Muitas delas têm dificuldade nos estudos por não enxergar bem. A gente pretende dar o atendimento e também os óculos para os estudantes da rede pública. Estamos vendo ainda uma parceria com o Hospital do Câncer para que todas as mulheres tenham acesso aos exames para o diagnóstico de câncer de colo de útero e mama, porque a gente sabe que com diagnóstico precoce há mais chance de cura. Então a Caravana vem com uma demanda diferente para levar melhor qualidade de vida as pessoas”, declara.

O governador frisa que é importante lembrar que a Caravana, além de fazer atendimentos pontuais, àquelas pessoas que há anos aguardam atendimento na rede pública nos municípios, passa reestruturando todo o sistema e a lógica regional da saúde. Na 1ª edição foram entregues inúmeros equipamentos hospitalares, ampliados serviços de saúde e o número de leitos de UTIs.

