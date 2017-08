CARLA STEPHANINI – subsecretária Municipal da Mulher

MULHERES: É preciso mudar o jogo!

CARLA STEPHANINI (52) – Advogada especialista em Gênero e Políticas Públicas. Ex-vereadora da Câmara Municipal de Campo Grande; ex-coordenadora de Políticas Públicas para a Mulher na Capital; ex-subsecretária da Mulher e da Promoção da Cidadania do Governo do Estado. Presidente do PMDB Municipal e do PMDB Mulher Estadual. É vice-presidente da Executiva Nacional do PMDB Mulher; presidiu a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Campo Grande e foi relatora do Plano Plurianual 2014/2017. Entrevistada no Programa ‘BOCA DO POVO’ pela DIFUSORA-FM 101.9 na sexta-feira pelo Jor. B. de Paula Filho.

*Por Josimar Palácio

Boca: Ainda tem tanta coisa para fazer em relação a mulher…

CARLA STEPHANINI – Fizemos avanços, mas precisamos continuar caminhando para que o direito das mulheres seja efetivado. Daí a importância da Subsecretaria de Política para as Mulheres na administração do prefeito Marquinhos Trad, e que começou na administração do ex-prefeito Nelsinho Trad. Fomos pioneiros na criação da Coordenadoria da Mulher.

Boca: Esse pioneirismo é uma marca importante do nosso Estado.

CARLA STEPHANINI – Tivemos a honra de implantar e integrar a equipe do ex-prefeito Nelsinho Trad. Formulamos juntos o primeiro Plano de Política Pública para as Mulheres, sendo iniciada uma trajetória que foi posteriormente encampada pelo ex-governador André Puccineli, elevando-a para nível estadual. Agora integramos a equipe do prefeito Marquinhos Trad e nesses 7 meses já fizemos uma longa caminhada.

Boca: A Casa da Mulher Brasileira quase fechou…

CARLA STEPHANINI – Quando reassumi havia a possibilidade desse fechamento. Triste.

Ali existe um processo de construção e de reconhecimento do trabalho desenvolvido por Campo Grande e neste Estado em prol da defesa dos direitos das mulheres. A primeira Casa da Mulher Brasileira foi conquista nossa. Criamos condições para termos o reconhecimento e a confiança do Governo Federal. A Casa foi implantada com recursos do Governo Federal em reconhecimento à nossa capacidade de desenvolvimento e de trabalho.

Boca: Como foi sua volta?

CARLA STEPHANINI – Reassumimos, reorganizamos e aproveitamos aqueles que lá estavam, testemunhas vivas da nossa conquista. Tudo isso em sete meses. O Agosto Lilás celebra os 11 anos da Lei Maria da Penha como uma conquista nossa. Os servidores efetivos da Casa da Mulher Brasileira receberam formação para serem os guardiões da memória da Casa, independentemente de quem estiver administrando. Assim, a Casa não mais correrá o risco de descontinuidade como ficou evidenciado em dezembro de 2016. É um compromisso do prefeito Marquinhos em relação às políticas públicas.

Boca: Vamos falar do Selo de Compromisso pela Igualdade de Gênero?

CARLA STHEPANINI – Assinamos o lançamento do Selo Compromisso pela Igualdade de Gênero, da ONU MULHER que irá trabalhar no sentido de valorizar a mulher no mercado de trabalho. Será conferido às empresas públicas e privadas, disseminando os direitos das mulheres. As empresas incorporarão essas diretrizes como: criação de espaço ideal para as mulheres em lactação e o enfrentamento da violência contra a mulher em função do assédio moral e sexual. Todas essas perspectivas serão trabalhadas dentro da gestão da ONU. O prefeito já assinou o decreto conferindo esse Selo. Ainda neste Agosto Lilás lançamos a campanha do Combate ao Abuso Sexual no Transporte Coletivo (Lei Municipal de 2015) de minha autoria quando Vereadora.

Boca: Que trabalho lindo!

CARLA STEPHANINI – No lançamento, todos os 600 ônibus de Campo Grande foram adesivados com o slogan ‘Abuso Sexual é crime’ e o número da lei com os telefones: 190 Policia Militar e 153 Guarda Municipal e uma frase emblemática: ‘O transporte é público, o meu corpo não’.

Boca: Das 140 tornozeleiras eletrônicas existentes em MS, 79 estão nas pernas de agressores de mulheres…

CARLA STEPHANINI – É a eficácia da Lei Maria da Penha aliada ao trabalho que estamos realizando na Casa da Mulher Brasileira 24 horas. Todo o sistema de Justiça atua no local diuturnamente: Delegacia da Mulher, atendimento psíquico-social, etc. A divulgação do ‘Ligue – 180’ de qualquer lugar do País e uma rede de enfrentamento para que a ‘Lei Maria da Penha’ seja fielmente cumprida.

Estamos visitando nesse mês: escolas, igrejas, empresas, etc. Falamos sobre a Lei Maria da Penha e seus efeitos.

Boca: E a PEC 134?

CARLA STEPHANINI – Já foi aprovada no Senado Federal e está prestes a ser votada na Câmara Federal e prevê a reserva de cadeiras

para as mulheres nos parlamentos municipais, estaduais e federal. Se votada agora, estará em vigor na próxima eleição. 10% das cadeiras serão reservadas às mulheres, em 2022, 12%, em 2026, 16%. Nas eleições municipais intercorrentes também obedecerão o percentual de reservas de cadeiras.

Boca: Por que uma PEC para regulamentar isso?

CARLA STEPHANINI – Passamos pela lei de cotas, mas ela não cumpriu sua finalidade: a de obrigar os partidos políticos a preencherem

suas listas de candidatos com 30% de mulheres. Encontraram um meio de burlar a lei colocando candidatas apenas como figurantes.

Nas últimas eleições concorreram 16 mil candidatas. 14.100 não receberam nenhum voto. Isso levou a Justiça Eleitoral a repensar sobre possível fraude nas candidaturas.

Boca: Vai haver mudanças?

CARLA STEPHANINI – Os Ministérios Públicos Eleitorais começaram a discutir sobre isso: a participação da mulher na política e a fraude que está ocorrendo. Essa questão será enfrentada pela Justiça. A intenção é oportunizar às mulheres, dando-lhes condições de disputa. Essas ‘listas fictícias’ com nomes de mulheres figurantes terá que acabar e criar condições para que elas disputem. Precisamos derrubar essas barreiras e romper esse desafio para que surjam novas lideranças femininas.

As esperanças estão na PEC 134. Precisamos tirar o Brasil do 50º lugar na representatividade feminina. Estamos perdendo para países africanos e do Oriente Médio. Nesse ‘ranking’ só estamos na frente do Haiti.

Comentários