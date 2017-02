Carreta carregada com açúcar tomba em rodovia

Uma carreta carregada de 38 toneladas de açúcar tombou ontem (07), na rodovia MS-480 no município de Anaurilândia.

Carreta com carregamento de açúcar tombou ontem (7), na rodovia MS-480 no município de Anaurilândia. As causas do acidente não foram divulgadas.

De acordo com o site Nova Notícias, a carreta com placas de Nova Andradina carregava cerca de 38 toneladas de açúcar e seguia para Maringá (PR). A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para acompanhar o acidente.

O condutor teve alguns ferimentos e foi encaminhado para o hospital de Nova Andradina, a carga de açúcar ficou espalhada por toda a pista.

