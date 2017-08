Carreta tomba na BR-262 após motorista perder o controle da direção

De acordo com o site Araúa MS uma carreta tombou hoje (31) pela manhã. O acidente aconteceu na BR-262, no distrito de Arapuá. O motorista não sofreu ferimentos.

Ainda de acordo com o site Araúa MS o condutor estava seguindo pela rodovia e seus destino seria a cidade de Birigui/SP.

Contudo no trajeto o caminhoneiro perdeu o controle do caminhão devido um reboque do veículo que o conduziu para fora da pista. Devido um declínio no acostamento o caminhão veio a tombar.

O caminhoneiro não transportava carga nenhuma no caminhão.

Comentários