Carrie Fisher e Debbie Reynolds serão enterradas nesta quinta-feira

Mãe e filha morreram com um dia de diferença, no fim do ano passado

RIO – Nada de holofotes no último adeus. O enterro conjunto de Carrie Fisher e Debbie Reynolds será realizado nesta quinta e será restrito para amigos e familiares. As atrizes, filha e mãe, morreram no espaço de um dia, no fim de dezembro. A despedida será no cemitério Forest Lawn, em Burbank California, onde jazem famosos como Michael Jackson, Clark Gable e Walt Disney.

Segundo fontes do “TMZ”, o local foi escolhido por um motivo específico: apesar de a família ter jazigos no cemitério Hollywood Forever, é no Forest Lawn que está enterrado o pianista Liberace, o maior ídolo de Debbie.

Não se sabe ainda se a atriz Billie Lourd, filha de Carrie e neta de Debbie, vai fazer um discurso durante o enterro. A família deixou a decisão em aberto para que ela escolha no momento. Nenhuma celebridade falará na cerimônia.

Um outro evento, porém, este público, também deve ser realizado. A família das atrizes convidou Meryl Streep para fazer um tributo às duas. Meryl interpretou Carrie no longa “Lembranças de Hollywood”, baseado no livro da eterna princesa Leia — que também assinou o roteiro. Além disso, Meryl era muito próxima de Debbie.

A data ainda não foi decidida, mas Billie quer esperar passar o enterro para organizar o evento. A intenção é que atores de “Star Wars”, como Mark Hamill e Harrison Ford, também prestem suas homenagens. A presença de George Lucas é esperada, mas apenas como espectador.

No evento, figurinos clássicos de Debbie, como o de “Cantando na chuva”, serão expostos, bem como as roupas usadas por Carrie na franquia “Star Wars”.

Fonte: O GLobo

Comentários