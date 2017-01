Carro cai em córrego e leva a obtido uma garota e deixa duas feridas e um homem foge

O carro ao cair em córrego uma garota veio a obtido e mais duas ficaram feridas e um homem que estava com elas se evadiu do local, após o acidente. O fato aconteceu quando o carro caiu em um córrego, na Avenida Petrópolis, Bairro União em Campo Grande, por volta das 4h, deste domingo.

De acordo com informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), no carro havia três meninas e quatro homens. Em um trecho de curva e descida, o motorista perdeu o controle da direção, o veículo bateu na guia e caiu no córrego. A garota que morreu foi lançada do automóvel. As duas que ficaram feridas são irmãs e foram socorridas conscientes.

De acordo com a Polícia Civil, testemunha disse que o grupo se envolveu em uma briga em uma festa e estava sendo perseguido por pessoa em uma motocicleta.

Até o termino da reportagem não obtivemos o nome de quem conduzia o automóvel e a posterior identificação das vítimas e das demais pessoas que estavam no carro.

