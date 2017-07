Carro com pneu furado é encontrado abandonado na Via Parque

Um carro foi encontrado abandonado na avenida Via Parque, com a rua Pernambuco, em Campo Grande, na manhã de hoje (12).

Havia marcas de pneus que foram encontrados próximo ao local, que indicava que o veículo segui pela avenida Via Parque em direção à avenida Mato Grosso, subiu na calçada, atravessou a avenida e parou no canteiro.

Parte do carro ficou em uma pista no sentido contrário ao que trafegava antes do acidente. O veículo estava com pneu dianteiro esquerdo furado, trancado e com alarme acionado.

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito localizou o dono do veículo pouco antes das 8h (de MS). O condutor não teve ferimentos.

