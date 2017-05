Carros ficam destruídos após baterem de frente na BR-267, em Bataguassu

No final da tarde de ontem (18) um caminhão carregado com bois, colidiu frontalmente com um veículo que estava sendo rebocado, na rodovia BR-267 em Bataguassu.

O acidente ocorreu quando um carro que estava sendo rebocado por outro tentou realizar uma ultrapassagem indevida e dos dois acabaram colidindo em um caminhão carregado com bois. Ninguém fico ferido.

De acordo com o site Da Hora Bataguassu no caminhão seguia somente o condutor, um homem 57 anos, residente em Nova Andradina, já no Vectra seguia o condutor de 45 anos, na companhia de outros três ocupantes, ambos moradores em Presidente Epitácio (SP), sendo que todos os quatros envolvidos, não chegaram a se ferir com o acidente.

Equipes da Policia Rodoviária Federal e também da empresa Terra Guinchos, realizaram a retirada de ambos os veículo do local do acidente.

Comentários