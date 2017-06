Cartão Reforma deve beneficiar 345 famílias na Capital

Com o intuitivo de melhorar as condições de moradias de famílias de baixa renda o Ministério das Cidades fará um investimento de R$ 2 milhões a Campo Grande na aplicação do Cartão Reforma. Esta é mais uma iniciativa do governo federal.

O cadastro dos candidatos ao benefício será feito pela Emha, entretanto, a aprovação é exclusiva do sistema elaborado pela União, que considera, entre outros requisitos, a situação legal e a estrutura do imóvel, bem como renda e composição familiar.

O governo do Estado pretende incrementar os valores, ampliando o número de beneficiados. Espera-se que 345 famílias sejam beneficiadas, pois esta é a expectativa do governo. Contudo o número poderá aumentar caso o Estado de a contrapartida.

Esta iniciativa subsidiará a compra de matérias de construção e assistência técnica de profissionais da área de construção civil para a reforma e ampliação das unidades habitacionais. Contudo os valores deverão ser menores do que R$ 2 mil e maiores que R$ 9 mil.

Contudo o beneficiário deverá custear a mãe de obra, equipamentos e ferramentas necessárias na execução da obra.

Entretanto os critérios permitem os serviços como soluções de esgoto, construção do primeiro banheiro, construção de um quarto, reforma do telhado e conclusão da casa.

E é vetada a construção de áreas de lazer, implantação de piscinas.

