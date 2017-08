Casa onde jovem foi esquartejado é incendiada por moradores da região

Foi incendiada ontem (20) por volta da 13h a residência onde Fernando Nascimento dos Santos foi vítima de execução e depois esquartejado por membros da facção PCC, na última quarta-feira (16). O imóvel localizasse na Rua Augusta Rossini Guidi, no bairro Morada do Sol e tem seis cômodos e apenas um deles foi incendiado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas.

No casa há roupas espalhadas pelo chão e bastantes latas amassadas, o que indica que no imóvel ocorria consumo de drogas.

A cadeira onde a execução de Fernando ocorreu ainda está na casa, aparentemente intacta. Populares relataram que os suspeitos do esquartejamento que estão presos desde a noite de sábado (19), residiam no local há cerca de um mês.

O lacal (residência) era conhecida nas imediações por ser uma ‘boca de fumo’.

Prisão

O vulgo dentinho na tentativa de se livrar do crime e vender drogas alugou uma casa nas Moreninhas, neste local foram localizados e presos. No decorrer da prisão estavam ai duas jovens de 18 anos, que não tiveram suas identidades reveladas. Os mesmo estavam ingerindo bebida alcoólica. No decorrer da prisão houve resistência e os envolvidos chegaram a causar pânico no bairro ao pular diversos muros.

As jovens foram liberadas e Paulo, que não tem ligação com o esquartejamento, foi preso por estar foragido do Mato Grosso. Paulo tem passagens por roubo, tráfico de drogas e uma condenação de 20 anos.

O vulgo Mascote foi preso na casa de um irmão, onde estava escondido, no Portal Caiobá. Contudo participação de um quarto envolvido, por ajudar no transporte do corpo, ainda não identificado, é investigada.

O trio será indiciado pelos crimes de associação criminosa e ao tráfico, desobediência e resistência, tráfico de drogas, homicídio qualificado.

CRIME

Um corpo de um Fernando Nascimento dos Santos 22 anos foi localizado próximo ao Macroanel, no Jardim Los Angeles na Capital.

O corpo da vítima, que estava enrolada em um coberto e esquartejada.

De acordo com informações da Policia Militar que foram acionados após populares localizarem o corpo, que está decapitado e com braços cortados estava enrolado em um cobertor.

