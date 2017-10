Casal lança livro com dicas para o sucesso pessoal e financeiro

Obra que será lançada neste sábado (21) tem entrevistas com profissionais bem-sucedidos de diversas áreas

Sucesso e sabedoria para vencer obstáculos no âmbito pessoal e profissional, esses são os temas que os autores Sérgio Bento de Sepúlvida Júnior e Khariny Espinosa Trazzi abordam em seu livro, que será lançado neste sábado (21), a partir das 20h, no Fran’s Café. “Vencendo Obstáculos e Sucesso Profissional” apresenta dicas de valorização pessoal, ética e os segredos da mente milionária através de exemplos de profissionais bem-sucedidos, como Lindolfo Martin, fundador da rede de franquias Multicoisas, o procurador de Justiça Sérgio Harfouche e o empresário Áureo Francisco Ikeda, proprietário da Distribuidora Ikeda.

Para escrever a obra, os dois juntaram o conhecimento jurídico de Sérgio, que é formado em Direito, com o conhecimento de gestão de Khariny, formada em Administração, se inspirando também em preceitos bíblicos e em familiares que são empreendedores e foram ouvidos para o livro. “Apresentamos exemplos de pessoas que alcançaram o sucesso e a realização profissional através do empreendedorismo ou de concurso público, pessoas que começaram do nada e hoje são bem-sucedidas”, explica Sérgio. Os dois se inspiraram também em grandes escritores da área, como T. Harv Eker, autor do livro “Os Segredos da Mente Milionária” e o mundialmente conhecido Augusto Cury.

“Nossa intenção é que o livro possa transformar a vida das pessoas, para que elas possam se encontrar profissionalmente e buscar equilíbrio, pois as pessoas que têm sucesso profissional são organizadas, se conhecem bem e assim conseguem equilibrar todas as suas responsabilidades”, afirma Khariny. No sábado, Sérgio estará lançando também seu livro “Precedentes e Segurança Jurídica”, fruto de uma monografia premiada e voltado para estudantes de Direito e de concursos públicos, advogados e outros profissionais que lidam com o processo civil.

Serviço: A noite de autógrafos dos livros “Vencendo Obstáculos e Sucesso Profissional” e “Precedentes e Segurança Jurídica”, publicados pela Life Editora, será realizada neste sábado, dia 21 de outubro, às 20 horas no Fran’s Café, que fica na rua Marechal Rondon, 2453 – Centro.

