Caso Alceu Bueno: Réu confessa assassinado de Alceu Bueno e é condenado a 21 anos de reclusão

Elpídio Cesar Macena do Amaral,um dos condenados pelo roubo seguido de morte e ocultação do corpo o ex-vereador Alceu Bueno, assumiu o assassinato durante júri e foi condenado a 21 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes, após redução de pena por confissão. Kátia de Almeida Rocha foi condenada a 22 anos e 2 meses e Josian Edson Cuando Macena a 22 anos, pelos mesmos crimes.

Sentença foi proferida pela 6ª Vara Criminal de Campo Grande e o resultado do julgamento foi publicado ontem (10) no Diário da Justiça de Mato Grosso do Sul. O processo segue em sigilo, mas segundo a defesa de Josian, a advogada Valda Nóbrega, Elpídio assumiu durante julgamento que já estava em luta corporal com Alceu e já havia golpeado o ex-vereador com uma tábua de carne, quando Josian chegou.

Defesa de Josian respeita a decisão do Tribunal, mas deve apelar contra a sentença. Tese da defesa de Josian é de que ele não participou do latrocínio, porque não furtou nenhum objeto da vítima e não entrou na camionete para levá-la ao Paraguai como os outros fizeram

“A perícia não encontrou vestígios de que o martelo foi usado por Josian para matar a vítima, ao contrário da tábua de carne que o Elpídio usou e que foi confirmado no laudo pericial. São nesses detalhes que a defesa vai se apegar para apelar, inclusive, em juízo Elpidio contou que quando Josian retornou da conveniência ele já estava em luta corporal com a vítima e já tinha golpeado com a tábua de cortar carne”, explicou Valda Nóbrega.

Comentários