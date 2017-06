CASO GAETA: IML divulga laudo sobre a morte de Luiz Paulo Costa Gaeta

O laudo necroscópico do IML concluiu que Luiz Paulo Costa Gaeta foi vítima de ferimento acidental por arma de fogo.

O delegado da Polícia Civil Dr. Geraldo Marim Barbosa 3ª DP – Terceira Delegacia de Polícia de Campo Grande, está agora aguardando o LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO.

O laudo conclusivo sobre a morte do comerciante Luiz Paulo Costa Gaeta (56), filho do ex-deputado Cecílio Jesus Gaeta foi divulgado pelo IML na manhã de hoje (28) e concluiu que o comerciante foi vítima de ferimento acidental por arma de fogo.

CASO

O comerciante foi ferido a tiros no dia 27 de maio durante uma festa que era promovida em sua residência, no Bairro Novos Estados. De acordo com o que foi relato no boletim de ocorrência, um casal amigo de Gaeta, sendo a mulher uma policial militar, teriam ido até a festa na casa da vítima.

No momento em que Luiz Gaeta e o marido da militar foram até o veículo, onde a arma estaria guardada e em seguida de acordo com informações a arma teria disparado ‘acidentalmente’ quando o homem mostrava a pistola para a vítima.

Em decorrência do disparo, o projétil teria atingido a mão do marido da policial, ricocheteado e atingido o abdômen de Gaeta, que foi socorrido por familiares e levado para a Santa Casa de Campo Grande.

