CBF convida, e “Jogo da Paz” deve contar com sobreviventes da Chapecoense

O amistoso entre Brasil e Colômbia, na próxima quarta-feira (25), no Engenhão, deve contar com a presença dos jogadores da Chapecoense sobreviventes da tragédia área que vitimou o time em novembro de 2016. A CBF convidou Neto, Alan Ruschel e Jackson Follmann para acompanharem o “Jogo da Amizade”, partida em prol do clube catarinense.

Em recuperação, Neto e Ruschel já trabalham no clube e a expectativa é que estejam presentes no amistoso. Já Follmann, que deve receber alta nesta terça (24), após 37 dias no hospital em Chapecó, depende de uma avaliação médica para poder viajar.

Segundo a assessoria de imprensa da Chapecoense, Ruschel e o presidente da Chape, Plinio David, já aceitaram o convite. Neto ainda não confirmou presença no evento e deve se pronunciar nas próximas horas sobre o assunto.

No caso de Follmann, está programado um repouso de pelo menos uma semana após a saída do hospital, para que ele tenha uma plena “desintoxicação” dos remédios ministrados da internação que já dura 55 dias. Ele deve ir para São Paulo na próxima segunda-feira (30) para iniciar o processo de colocação de uma prótese na perna.

O ‘Jogo da Amizade’ foi idealizado em conjunto pela CBF e pela federação colombiana de futebol. Toda a renda líquida será revertida à Chapecoense, que repassará aos familiares das vítimas do acidente aéreo em Medellín.

Fonte: Correia do Estado

