CBF divulga tabela detalhada, e data dos jogos dos times de MS são definidas

Confirmadas as datas dos jogos do Sete de Setembro e do Comecial na Copa do Brasil. A tabela detalhada foi divulgada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na noite de quinta-feira (05). O primeiro time de MS a estrear na competição será a equipe de Dourados.

O Sete de Setembro enfrenta o River (PI), no dia 08 de fevereiro, às 20h30 (MS). A partida será realizada no estádio Douradão, em Dourados. Já o Comercial estreia na competição nacional no dia 15 do mesmo mês, contra o Joinville (SC), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com a reformulação na competição, ambas as equipes sul-mato-grossense ficaram com o mando de campo dos jogos por estarem abaixo dos adversários no ranking da CBF, porém os visitantes avançam caso consigam o empatem no jogo único – conforme a alteração, não são mais disputadas duas partidas para decidir os classificados.

A novidade na segunda fase, que também terá jogo único, é que em caso de empate a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. As datas dos jogos não foram divulgadas.O mando de campo e jogo único fazem parte das alterações referentes as duas fases iniciais do torneio. Na primeira etapa, as melhores equipes posicionadas no ranking da CBF terão a vantagem do empate para a classificação, porém o mando de campo é do menor rankeado.

Fonte: Campo Grande News

