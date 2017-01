Cenipa diz que Caixa-preta de vôo tem dano

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou hoje (23) que a caixa-preta do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki tem danos.

De acordo com a FAB, a parte chamada de base, que contém cabos e circuitos fazem a ligação com danos armazenados que foi danificado no contato com a água do mar.

A aeronave caiu no mar quando chegava a Paraty (RJ) na última quinta-feira (19). Todas as cinco pessoas a bordo morreram da queda da aeronave.

O Cenipa vai analisar também o GPS do avião. O aparelho, ao contrário do gravador de voz, não tinha proteção específica. Se tiver sido danificado, poderá ser enviado para os Estados Unidos numa tentativa de resgatar os dados.

