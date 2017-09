Centro Cultural abre inscrições para Oficina de “Violão Popular” nos três períodos

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) através do Programa Educativo está com inscrições abertas para a oficina de “Violão Popular”, direcionada a pessoas a partir de 10 anos. As aulas serão ministradas pelo professor Roberto Carlos Alves, o Bethynho e têm inicio a partir de 20 de setembro e terminam em dezembro, divididas em 3 turmas: T1: Quarta-feira das 18h30 às 20h30; T2: Quinta-feira das 16h às 18h e T3: Sexta-feira das 9h às 11h. A primeira aula é gratuita.

A oficina tem o objetivo estimular e incentivar o gosto à música nacional e regional do estado de Mato Grosso do Sul, desenvolvendo a inteligência musical e a socialização através das aulas em grupos e conhecimentos musicais com o ensino melódico, harmônico e rítmico através do violão e com apostila de fácil entendimento.

Betinho é professor de violão, cavaquinho, percussão e banjo com mais de 20 anos de carreira, ministrou a mesma oficina durante anos no CCJOG, ministrou aulas também pela Fundação de Cultura de Campo Grande (FUNDAC), no Centro de Convivência do Idoso (CCI) e também no projeto Pró-Jovem. Já realizou curso de violão com o professor Vladimir Benedito de Carvalho e participou do curso técnico no Conservatório Musical de Campo Grande. Além de tocar em diversos eventos da noite campo-grandense.

No conteúdo programático da oficina estão incluídos os seguintes assuntos: Iniciação ao violão (nomenclatura, cifras, as notas, função dos dedos); Prática dos acordes naturais maiores, menores e maiores com sétima da dominante sem pestana (mudança de acordes, combinações harmônicas); Vivência rítmica através de batidas (rasgueado e dedilhado) ao violão combinando os seguintes estilos musicais: balada, guarânia, chamamé e soul; Repertório para apresentação: Chalana, Tocando em Frente, Mercedita, Menino da Porteira e exercícios melódicos para independência e fixação da mão esquerda.

Serviço: Os interessados devem trazer violão, as vagas são limitadas e a mensalidade tem o valor de R$ 100,00 + R$ 30,00 para aquisição de apostila única.

As inscrições devem ser realizadas de terça a sexta-feira, na secretaria do Centro Cultural ou com 30 minutos de antecedência do início da aula, no caso de menores de idade deverão vir acompanhados dos pais ou responsáveis. A oficina terá certificado e acontecerá até dezembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3317-1795.

