Cetremi reabre, doações são feitas. Mas moradores preferem a rua

Moradores de rua foram recebidos com palmas, oração e almoço. Desde modo o Cetremi (Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante) reabriu as portas na tarde da quinta-feira (22), em Campo Grande.

Funcionários retornaram suas atividades depois da decisão da justiça. O grupo do Cetremi foi buscar os moradores de rua, que tinham montado barraca embaixo do viaduto, mas muitos contando com as doações não quiseram voltar.

“O fechamento do abrigo zerou um trabalho que a gente tinha feito com os acolhidos. Por exemplo, teve doação até bebida alcoólica para pessoas que tentavam se recuperar do vício e, com isso, retrocedeu todo o processo que a gente vinha fazendo aqui”, lamenta Inara Luíza Sales Cabral, diretora de proteção social e especial da SAS.

A assistente social Alessandra da Silva pede que a população não faça mais doações. “Vamos ter que fazer tudo de novo. É um ano que se perde. Se os moradores continuarem recebendo comida e roupa, não vão mais querer sair das ruas”, reclama. Quem ainda quiser ajudar, pode fazer a doação direta no Cetremi.

Comentários