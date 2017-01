Chacinado em Campinas-SP “Menino dizia a professora que mataria seu pai quando crescesse”

João Vitor Filier de Araújo, 8 anos assassinado pelo pai, Sidnei Ramos de Araújo com outras 11 pessoas em festa de réveillon em Capinas (SP), dizia não gostar dele e que quando crescesse mataria o pai. De acordo com o relato da professora da escola onde o menino estudava.

Tatiana Ferreira, professora de João Victor relatou que quando João Vitor estava no primeiro ano, em 2015 na escola Vivendo e Aprendendo soube da acusação de que o pai havia abusado do garoto.

Segundo ela, havia a orientação de que somente a mãe, detentora da guarda, poderia buscá-lo na escola.

Tatiana revelou que, em uma conversa por ocasião do Dia dos Pais, João Victor disse que não comemorava a data. “Ele disse que ele não gostava do pai e que, quando crescesse, queria matar o pai”, afirmou a professora.

Ela era uma entre os muitos amigos e parentes que estiveram no velório das 12 vítimas neste domingo (1º), no Cemitério da Saudade. “Todo dia ele vinha me dar um oi. Ele era extremamente amoroso”, diz Ferreira. A educadora afirmou ainda que João Victor era bom aluno e estava sempre com a lição de casa feita.

