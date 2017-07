CHANTAGEM SEXUAL: Mulher é chantageada para evitar vazamento de fotos íntimas na web

Um ano depois de gravar um vídeo íntimo para um ‘namorado virtual’, uma mulher de 35 anos procurou a polícia para denunciar chantagens que vem recebendo por Facebook. Ameaçando divulgar as imagens, duas pessoas procuraram a vítima para pedir dinheiro em troca da gravação, ao todo R$ 24 mil.

Hoje (30) a mulher foi até a Depac Centro para registrar o BO. A vítima relatou que há cerca de um ano conheceu um homem pela internet e depois de conversar com ele, fez um vídeo íntimo via Facebook.

Contudo no dia 28 deste mês vem recebendo mensagens pela rede social de um desconhecido que está ameaçando as imagens gravadas nessa ocasião. O homem pediu R$ 20 mil para não divulgar o vídeo na internet. No dia seguinte, outra pessoa, desta vez uma mulher, fez as mesmas ameaças.

Por mensagem, a suspeita pediu R$ 4 mil para não expor a vítima. Para a polícia, mulher ainda relatou que alguns dos amigos do Facebook já receberam a gravação.

O caso foi registrado como invasão de dispositivo informático e será investigado pela Polícia Civil.

