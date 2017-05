Cheia no Pantanal sul mato-grossense expulsa ribeirinhos

A cheia no Pantanal de Mato Grosso do Sul começou em Maio deste ano e já é a maior que do ano anterior. O nível dos rios pantaneiros tem sido acompanhado por especialistas e apesar de os dados não serem alarmantes, sete famílias da Barra do São Lourenço, tiveram que deixar suas casas, devido à elevação do nível do rio Paraguai.

André Luiz Siqueira, presidente do Ecoa relatou que apesar da cheia não há um um alerta que deve ser divulgado para fazendeiros ou para a população em geral. “Estamos monitorando a chegada das águas das chuvas vinda de Cáceres e do rio Cuiabá. Os próprios moradores ribeirinhos nos ajudam informando como está o nível do rio”.

Na Barra do São Lourenço, comunidade mais antiga da Serra do Amolar, moram 21 famílias, sendo 110 pessoas. “Destas famílias, sete já deixaram as casas por causa da cheia, indo para casas vizinhas que são mais altas, ou para a região do aterro, local preparado para receber os ribeirinhos nessa época”, comenta.

De acordo com as informações dos ribeirinhos que mantêm contato com o Ecoa diariamente, o nível do rio está subindo devagar, mas ainda é esperado a água vinda de Cáceres. “A cheia é relativa, mas o determinante é a água que vem de Cáceres. Sabemos que choveu bastante nessa última semana por lá e a água ainda está chegando no rio Paraguai”, define o presidente.

O relatório da ANA (Agência Nacional das Águas), informou que o nível do rio em Cáceres, baixou 20 centímetros nesta terça-feira (16), o que significa que as águas estão descendo.

Siqueira informou ainda é preciso esperar até o fim da semana, para medição de área e aí sim, saber se a cheia será a maior dos últimos anos. “Estamos vendo nessa semana, se a cheia do rio será expressiva mesmo, mas acredito que não seja maior que a de 2011 e 2014. Hoje, o que está acontecendo é uma cheia regular”.

Comentários