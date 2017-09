Chiquinho Teles auxilia moradores do José Teruel através de seu gabinete itinerante

Com a presença de equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o Gabinete Itinerante “Vereador Chiquinho Telles em Seu Bairro” esteve, na tarde desta quarta-feira (27/9), no Residencial José Teruel Filho.

O líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD), ouviu as reivindicações da comunidade, acompanhado do presidente da Associação de Moradores do José Teruel Filho, Roney Leão, e seu vice, Julian Anderson Castro Afonso, “Pit”; e do presidente do Dom Antônio Barbosa, Rubens Onório Alcântara, “Rubinho”. “As demandas são muitas, mas com respaldo do prefeito Marquinhos Trad [PSD], vamos atender com rapidez as necessidades urgentes, apontadas pelos próprios moradores”, disse o parlamentar.

Entre as solicitações feitas, destacam-se: revisão dos valores cobrados nas contas de energia elétrica, tarifa social de energia elétrica, iluminação, limpeza de áreas, quebra-molas, identificação do nome das ruas e desentupimento de bueiros. A região carece também de área de lazer, academia ao ar livre e manutenção de área para implantação de campo de futebol.

Agora, o que mais está causando mal-estar às famílias é o mau-cheiro do lugar. Segundo Rubinho, o fedor é causado pela atividade de uma fábrica de fertilizantes orgânicos, pela existência de um “lixão” e de uma estação de tratamento de esgoto. Ele sugeriu que seja feita reunião com as concessionárias e a fábrica para pedir providências.

Para Rubinho, foi gratificante a presença do vereador e dos representantes da Sisep, Semadur e Agetran. “Chiquinho Telles atua com a comunidade, ouvindo as reivindicações, e vendo de perto as nossas dificuldades. Isso nos enche de otimismo”, comentou.

Com o apoio do vereador, Pit acredita que “agora vamos conseguir trazer melhorias para nosso bairro. Chiquinho é o tipo de pessoa que não vira as costas para a comunidade. Ele está sempre ajudando a gente”.

O líder Roney Leão se declarou satisfeito em perceber que Chiquinho Telles está buscando parcerias com pessoas que querem realmente ajudar o bairro. “Sempre somos bem recebidos pelo nosso vereador. Hoje já tivemos ótimas respostas para nossos pedidos”.

A Energisa já deu início aos trabalhos no bairro com a manutenção da iluminação pública.

CRÉDITO: Assessoria do Vereador

