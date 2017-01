Chiquinho Telles – Vereador (PSD)

Hora da verdade

FRANCISCO ALMEIDA TELLES (47): Fatimassulense, Radialista, Jornalista, Vereador do PSD reeleito em nossa Capital com 2.728 votos, Líder do prefeito Marquinhos Trad na Câmara. Liderança forte e presente na vida dos campo-grandenses. Esta semana foi convidado para uma entrevista na RÁDIO DIFUSORA (AM-1240KHz) no programa BOCA DO POVO, comandado pelo Jor. B. de Paula Filho. Os telefones dispararam. Todos queriam cumprimentá-lo pela vitória e parabenizá-lo pelo seu trabalho camarário.

*Por Ana Carolina de Paula

Boca: Você ficou surpreso com a eleição passada?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “Fiquei feliz. Foi uma eleição dura, apertada e concorrida. A nossa verdade venceu a mentira que espalharam sobre a Câmara, e cá estamos de volta ao Legislativo”.

Boca: O prefeito derrotado era complicado?.

Ver. CHIQUINHO TELLES – “Complicado é pouco. Homem de palavras fáceis e de impossível relacionamento. Ele enganou a cidade e as autoridades com o dom da palavra, e mesmo assim teve mais de 100 mil votos, quase vencendo sua adversária”.

Boca: E se ele fosse pro segundo turno?.

Ver. CHIQUINHO TELLES – “Ia dar trabalho, mas não venceria o Marquinhos. O fato dele ter abandonado a cidade pesou muito. Ele estava administrativamente tão desmoralizado que nem acreditou que teria os votos que teve».

Boca: A Câmara provou que estava certa?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “A cidade viu que a Câmara estava certa, aliás, quero parabenizá-lo. Você foi um dos poucos apoiou nossa edilidade e nunca mudou de opinião. Isso não podemos esquecer. Quanto a nós, cumprimos com o dever. Fiscalizamos, cobramos e nos posicionamos ao lado do povo».

Boca: Como o derrotado se relacionava com a Câmara?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “Péssimo. Quando retornou foi nos fazer uma visita e chegou dizendo que o passado não mais existia, mas não foi isso que fez. Quis administrar como um ditador. Ignorou a força do Poder Legislativo. Foi incompetente. Deixou a cidade se deteriorar. Demos-lhe todas as condições e veja o que virou esta Capital. Mas era necessário o povo conhecer aquele homem de palavras fáceis, mas rancoroso até o rastro”.

Boca: Aqui na Difusora quantos telefonemas você recebe em seu programa?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “Em média cerca de trezentos a quatrocentos. Faço um programa voltado para a população. Vou pessoalmente entregar os prêmios e conhecer pessoas. Assim faço novos amigos e amplio minha base através do rádio. Aliás, daqui saíram grandes comunicadores, inclusive nosso atual prefeito Dr. Marquinhos Trad».

Boca: O que esperar da Câmara neste ano?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “Muito trabalho. Estamos imbuídos em ajudar a recuperar a cidade. Estamos coesos com o prefito Marquinhos, do qual sou Líder, para lhe dar todas as condições de recuperar Campo Grande e estabelecer uma “Nova Ordem” administrativa. Os problemas não são apenas os buracos, mas a falta de credibilidade deixada que está sendo vencida”.

Boca: Qual sua opinião sobre o transporte coletivo?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “Pra melhorar falta muito. Acho que os empresários do setor ‘choram de barriga cheia’. Reclamam muito, mas não largam o “osso”. Fingem-se de morto pra ganhar sapato novo. Somos o melhor preço por passagem com o povo recebendo um serviço da pior qualidade. Ônibus superlotados, sem regularidade de horários, trafegando sujos, velhos e com funcionários explorados e descontentes. Esse ‘é’ o retrato de um setor que precisa de um choque de qualidade urgente”.

Boca: As concessões serão revistas?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “Serão e precisam. Não é só o transporte coletivo. Outros setores precisam de revisões, inclusive o de água e esgotos. Cobram uma absurda ‘taxa mínima’ e o esgoto custa tão caro quanto a água tratada. A população exige respostas rápidas sobre esses e outros serviços”.

Boca: Como está a relação do prefeito com a Câmara?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “A melhor impossível. O prefeito vai à Câmara constantemente discutir os problemas da cidade. Isso cria um comprometimento de todos com o bem comum. Fomos eleitos para fiscalizar e ajudar a cidade. Há uma consciência geral da vereança sobre essa missão que será cumprida à risca”.

Boca: O que se pode esperar do prefeito?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “O que ele fez em quase um mês, seu antecessor não conseguiu fazer em 4 anos. Marquinhos está organizando para dar rumos à cidade. Enquanto o outro zombou das autoridades – como se tivesse prestando um favor por voltar ao cargo – o prefeito Marquinhos respeita a todos, trata claramente dos assuntos, conversa abertamente e cumpre aquilo que promete. Essa é a diferença”.

Boca: E o caso da Seleta e Omep?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “O ex-prefeito derrotado mentiu pra todo mundo. Exagerou nas suas colocações. Criou uma cortina de fumaça até para o Ministério Público que deveria fiscalizá-lo. Disse que havia 4 mil “fantasmas”. O Marquinhos falou para o promotor Fernando Zaupa: “Como é possível existir 4 mil pessoas sem trabalhar?… Vamos averiguar quantos são os «fantasmas» e quantos estão de licença. Basta ir a cada escola e verificar através de triagens». Tiveram que concordar com ele».

Boca: Como o povo vê o Marquinhos na prefeitura?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “Confiante. Por isso voltaram a pagar o IPTU. Confiam na gestão dele. Sabem que ele devolverá esse dinheiro em obras e atenções necessárias para melhorar a vida nesta cidade”.

Boca: Como é ser líder do prefeito?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “É ótimo, pois o Marquinhos é de boa paz. Trabalhador, correto e bom amigo. Tem experiência legislativa – foi vereador e deputado por várias legislaturas – agora como Executivo está surpreendendo. É incansável, obstinado, focado, compromissado. Sabe o peso do Legislativo e o quanto podemos ajudá-lo. Assim fica fácil pra todo mundo›».

Boca: Algo mais?

Ver. CHIQUINHO TELLES – “Quero parabenizá-los pela FM que brevemente estará no ar. A Difusora trabalhará com ‘Ondas Médias’ e ‘Freqüência Modulada’: duas rádios numa só programação. Também quero agradecer a confiança em mim depositada pelos eleitores. Darei o melhor para que Campo Grande volte a ser uma cidade de povo feliz. Muito obrigado!”.

Comentários