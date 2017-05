Choque prende quadrilha que trazia drogas para Campo Grande

O Batalhão de Choque prendeu quatro acusados de integrarem uma quadrilha que transportava drogas e armas da região da fronteira até Campo Grande. A prisão ocorreu na noite de ontem (01/05). Os quatro acusados traziam 150 quilos de entorpecentes como maconha, haxixe e cocaína em Uno azul, no km 15 da rodovia MS-455, na zona rural da Capital, região sul.

Através de uma investigação do serviço de inteligência do batalhão foi descoberto esse carregamento de armas e drogas. Dois dos traficantes estavam no carro e confessaram o esquema. Eles entregaram que haviam comprado as drogas no interior e que um dos donos da carga era um homem que estava em uma moto Yamaha XTZ 660 preta, que fazia a escola do bando.

Moto e motoqueiro foram localizados. Valdomiro Júnior do Nascimento Souza, 22 anos, conhecido como ‘Juninho’, era quem pilotava o veículo. Ele tem passagens anteriores pela polícia por tráfico e é apontado como o líder de uma cadeia de compra e distribuição de drogas em toda a capital.

Sem nenhuma resistência Junior entregou o sócio e o comparsa no comércio de drogas. Era Marcelo Guimarães da Silva, 32, outro conhecido dos policiais no ramo.

Os policiais em revista na residência dos sócios, no bairro Dom Antônio Barbosa, encontraram mais drogas prontas e embaladas para a revenda. Além de um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 9 milímetros e munição correspondente as armas.

Os acusados junto com as armas e drogas foram encaminhados a Depac da Vila Piratininga, onde o caso foi registrado.

A quadrilha foi indiciada em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma.

