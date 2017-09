Cidade do Natal será administrada pela Prefeitura de Campo Grande/MS

A Cidade do Natal foi inaugurada em 2009. E construída em parceria da prefeitura e do governo do estado, com recursos da iniciativa privada. O espaço conta com 12 mil metros quadrados. Os visitantes podem admirar uma grande árvore de Natal e a Casa do Papai Noel.

O Natal se aproxima e a cidade do Natal que foi construída para abrigar as comemorações da data tão especial está abandonada. O campo-grandense já estava sem esperança de ver mais uma vez a belíssima Cidade do Natal.

Mas hoje (26) a esperança renasceu, pois a Prefeitura de Campo Grande irá administrar esse esplendido evento. O termo administrativo foi assinado hoje que concede concessão de uso do bem imóvel pelo governador de MS, Reinaldo Azambuja.

O Segov será o responsável pelas mudanças no local, onde serão recebidos os festejos natalinos.

Marquinhos Trad (PSD) anunciou também que já estão sendo articulados as parcerias junto a iniciativa privada, com o objetivo de ocupar o espaço durante o ano todo. O objetivo é garantir entretenimento da população Campo-grandense.

