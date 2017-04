CNT avalia de maneira positiva proposta de abertura das companhias aéreas ao capital estrangeiro

A CNT (Confederação Nacional do Transporte) avalia de maneira positiva a proposta de abertura do capital estrangeiro das companhias aéreas brasileiras anunciada na terça-feira (11/04) pelo governo federal.

O projeto de lei que será enviado, em caráter de urgência, ao Congresso Nacional prevê, por meio da alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica, a ampliação do limite de capital estrangeiro nas empresas brasileiras de aviação de 20% para até 100%.

Entre os benefícios dessa abertura estão a possibilidade de acesso a taxas de juros menores para a realização de investimentos e aproximar o setor do mercado internacional, com potencial redução dos custos para a operação do transporte aéreo.

Tal medida pode incentivar, ainda, o aumento da concorrência no setor, bem como promover a criação de novas rotas, com amplos benefícios ao consumidor.

Na avaliação do presidente da CNT, Clésio Andrade, “a abertura de capital permitirá o aumento do investimento estrangeiro no país, contribuindo decisivamente para a retomada do crescimento econômico”.

Além disso, Clésio Andrade destaca que a medida é importante para debater outros desafios do setor, como o alto custo do querosene de aviação, a elevada tributação, o ambiente regulatório e questões trabalhistas.

