Colégio Alceu Viana recebe o Projeto Florestinha

Durante a semana as crianças e adolescentes do Colégio Alceu Viana receberam o 15º Batalhão da Policia Militar Ambiental com o Projeto Florestinha.

O Projeto Florestinha é um trabalho social e ambiental desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental, o qual trabalha com crianças e adolescentes ensinando-lhes a serem cidadãos com sensibilidade ambiental.

Atualmente as crianças do Projeto Florestinha realizam nas escolas trabalhos de Educação Ambiental, por meio do teatro de fantoches e oficinas com vários temas, tais como: Plantio de Mudas, com palestra sobre desmatamento, erosões e importância da flora, etc.

Todas as ações foram acompanhadas de orientações dos policiais militares ambientais e também de palestras sobre os temas abordados, visando sensibilizar as crianças e adolescentes participantes.

As crianças utilizam o mesmo fardamento da PMA, inclusive, em alguns dos projetos são instituídas as promoções como na carreira militar (de Soldado a Coronel), tendo como critérios principais para alcançá-las, as notas escolares, comportamento e antiguidade no Projeto. As promoções são importantes para a autodisciplina. Ou seja, um oficial não fará nenhuma coisa errada próximo de um patrulheiro de posto inferior.

