Colégio suspende aluno por hiperatividade e mãe procura MPE

O MPE recebeu uma denúncia da família de um aluno que frequenta o Colégio Adventista Jardim dos Estados por suspender o menino de forma recorrendo sendo que o aluno é especial.

A mãe do aluno explicou que o filho foi diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) e TOD (Transtorno Opositivo-Desafiador) isto torna a criança inquieta.

Devido a este problema ele acaba assustando as outras crianças, relatou a mãe. Isto resultou na terceira suspensão do menino. Quando foi para a escola ontem (18) foi impedido de entrar devido a suspensão de 3 dias.

A mãe de 29 anos é professora e informou que o filho faz uso de medicamentos controlados e está recebendo acompanhamento de psicopedagoga, psiquiatra e psicólogo. E mesmo com o laudo desses profissionais a escola suspendeu o garoto.

A escola ainda relatou a mãe que a mesma tem que procurar um acompanhamento particular para acompanhar o seu filho na escola.

