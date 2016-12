Coleta de lixo está sem contrato

A Solurb, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade de Campo Grande, encerra sem contrato com a Prefeitura de Campo Grande no dia 28 de fevereiro de 2017. Alcides Bernal (PP) anunciou a anulação do contrato com o consórcio na tarde de quarta-feira (28). Contudo por ser um serviço essencial, a atual gestão deu o prazo de 60 dias para que o poder público procure uma nova empresa e realize um contrato emergencial.

”Nós agimos de forma cautelosa e responsável. Nós estamos garantindo o pagamento para a Solurb para que o serviço não seja interrompido e dando prazo para a nova gestão escolher outra empresa”, salientou Bernal.

Os serviços prestados de capinagem pintura de meio fio, limpeza de sarjetas e roçado estão suspensos a partir da publicação no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). Amilton Cândido, Secretário de Obras informou que a comissão constatou nesses serviços citados acima superfaturamento na prestação dos trabalhos. ‘’ Fomos in loco e vimos que o que era cobrado pela empresa era superior ao que a mesma realizava’’, informou Amilton.

Bernal salientou que a prefeitura tem meios próprios para a realização de trabalhos como capinagem, limpeza de sarjeta e roçado.

