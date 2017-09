Colisão entre carro e caminhões deixam feridos na BR-163

Um acidente na BR-163 em Coxim deixou o motorista Diego Reis Sena, de 29 anos, os passageiros Emerson Silva de Lima, de 22 anos e Heliton de Lima Sapiência, de 25 anos, ocupantes do veículo GM Vectra, placas de Londrina (PR), gravemente feridos. Apenas dois caminhoneiros sofreram ferimentos leves.

De acordo com testemunhas o Vectra estava em alta velocidade quando tentou ultrapassar e acabou atingindo no eixo traseiro da Scania com placas de Maringá que era conduzido por Marcio dos Santos, de 58 anos. Na sequência o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu de frente com uma carreta Volvo guiada por Adriano Vieira, 31 anos e ainda bateu na frente com uma carreta boiadeiro placas de Campo Grande dirigido por Adelson de Moura Barreto, de 25 anos e na sequência colidiu com outro caminhão boiadeiro conduzido por Edmar Luiz Mesquita, de 26 anos.

Com o impacto da colisão o condutor do veículo foi arremessado para fora e sofreu fratura no braço direito. Um dos passageiros do carro teve a sua mão decepada o outro sentia dificuldades para respirar.

Foi preciso usar um desencarcerador para remover as vítimas. As equipes do Bombeiro e da CCR Via auxiliaram no resgate. Os condutores do caminhões de bois Adelson de Moura Barreto que apresentava ferimentos leves e Edmar Luís Mesquita que se queixava de formigamento no corpo, foram encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva em Coxim.

Equipes da PRF e da CCR MS realizaram trabalhos no local para averiguar as causas do acidente e também providenciarem a liberação da via nos dois sentidos.

Informações de acordo com o Site Coxim Agora.

Comentários