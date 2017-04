Colisão entre carro e caminhonete deixa cinco feridos gravemente

Na manhã de hoje (20/04) cinco pessoas ficaram feridas, entre elas duas ficaram presas às ferragens, após um acidente na Avenida Gury Marques.

De acordo com informações, as vítimas, são dois homens e três mulheres, que trafegavam em um carro Peugeot 207 Passion, que pertence à prefeitura da cidade de Fátima do Sul.

A colisão ocorreu com uma caminhonete Hilux, que pertence a Energisa. Na caminhonete a princípio era ocupada por dois funcionários da empresa, que diante das informações estavam realizando um retorno na via quando acabaram colidindo com o Peugeot. O carro com as cinco vítimas ficou completamente destruído.

Não se sabe até o momento sobre o real estado de saúde dos funcionários da Energisa, pois a energisa só se manifestará em nota oficial.

A pista no sentido bairro/centro está interditada. O Corpo de Bombeiros está no local realizando o atendimento das vítimas.

De acordo com as primeiras informações, três mulheres estão em estado grave. A Polícia de Trânsito também chegou ao lugar do acidente.

